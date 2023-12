Sparatoria Praga all’università | il momento in cui lo studente spara all’impazzata sulla folla dal terrazzo - VIDEO

Continuano a spuntare nuovi VIDEO sull'esatto momento in cui David Kozak, il killer della spara toria di Praga , ha iniziato ad aprire il fuoco ... (ilgiornaleditalia)

ROMA – “Profondo dispiacere per le terribili notizie che arrivano da Praga , vite innocenti spezzate da un inconcepibile atto di violenza. Il mio ... (lopinionista)

Continuano a spuntare nuovi VIDEO sull'esatto momento in cui David Kozak, il killer della spara toria di Praga , ha iniziato ad aprire il fuoco ... (ilgiornaleditalia)

...Ceca piange ancora la morte delle vittime della strage all'Università dicon un giorno di lutto nazionale, nuove inquietanti dettagli giungono a proposito della dinamica della. La ...... quando la popolazione di tutto il Paese ha osservato un minuto di silenzio per onorare le vittime delladi massa all'Università Carlo di. Durante l'aggressione, avvenuta giovedì ...È arrivata la notizia che milioni di appassionati non avrebbero mai voluto ricevere. I perché di questa scelta.(LaPresse) A Praga sabato mattina è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare i 14 morti della sparatoria avvenuta giovedì all'università Carolina quando uno studente 24enne ha aperto il fuo ...