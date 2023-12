Sparatoria all’università di Praga | 14 vittime e 25 feriti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 dicembre 2023) In un attacco “premeditato”, annunciato sui social e “ispirato ad altre sparatorie simili” già’ avvenute all’estero, lo studente 24enne ceco David Kozak ha aperto il fuoco nella Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università Charles, a, compiendo la peggiore strage in unadegli ultimi 30 anni nella Repubblica ceca. Il bilancio è di 14 morti e 25in un pomeriggio che ha sconvolto il Paese, in pieno clima natalizio.di, ucciso il killer Il giovane, senza precedenti penali ma descritto dai vicini come un “nerd” introverso e affascinato dalle armi, è morto: aveva subito ferite gravissime e non è chiaro se si sia ucciso o sia stato colpito a morte dagli agenti. La polizia ritiene che l’attentatore abbia ucciso suo padre, un ...