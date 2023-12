Sparatoria a Praga | “studente eccellente e fedina penale pulita” Kozak sospettato di altre morti | “ispirato a un caso simile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Quella che è stata descritta come la peggioredi massa nella storia della Repubblica Ceca era già nelle intenzioni del killer da tempo. “Mi presento, mi chiamo David e voglio fare unaa scuola e possibilmente suicidarmi”, aveva scritto in un messaggio sul suo account Telegram David, loceco di 24 anni che giovedì 21 dicembre ha ucciso 14 persone in unaall’università die ferito25 di cui 10 gravemente. Il ministro degli Interni ceco Vit Rakusan ha dichiarato che gli investigatori non sospettano alcun legame con ideologie o gruppi estremisti: “Non ci sono indicazioni che questo crimine sia legato al terrorismo internazionale”. Ma sul profilo e il recente passato disono molti i dettagli ...