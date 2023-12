Sparatoria a Palermo | morto 22enne | arrestati due fratelli

Leggi su ildifforme

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Una notte di terrore a. In una discoteca del capoluogo siciliano unè stato colpito da colpi d’arma da fuoco che non gli hanno lasciato scampo, morendo dopo il trasporto in ospedale.dueSono stati fermati duedi 17 e 22 anni per l’omicidio di Rosolino Celesia. La Procura L'articolo proviene da Il Difforme.