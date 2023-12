Spagna | terra di coach Grazie al coraggio di cambiare

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Francisco Roig, Juan Carlos Ferrero, Carlos Moya, Fernando Vicente, Galo Blanco, Alex Corretja, Pere Riba, David Ferrer e via dicendo. Domanda semplice, cosa hanno in comune? Sono tutti spagnoli e ...

In Spagna accesso diretto ai conti e blocco di auto, immobili del debitore che non salda il conto. In Francia arriva l’avviso e la banca è obbligata ... (ilsole24ore)

brutta figura per Bruno Vespa , scivolato in uno strafalcione clamoroso sull’ordinamento dell’Inghilterra e della Spagna . Il giornalista, prova a ... (thesocialpost)

La Francia oggi ha vinto 14-0 contro Gibilterra nel match valido per le qualificazioni agli Europei 2024 in Germania. Record di gol in una partita ... (sportface)

Nel Regno Unito ci si prepara per la SuperLega , impedendo qualsiasi fuga dei club . Lo specifica il governo in una dichiarazione del Dipartimento ... (open.online)

... da giocatore è rimasto agganciato più all'idea dello spagnolo dache non a quello 'evoluto'. ... Mentre nel resto d'Europa si lavorava ancora a compartimenti stagni dentro ai club, lafu ...Nelladi Dio di Hlynur Pálmason (Islanda) Io Capitano di Matteo Garrone (Italia) Perfect Days ... Bayona () Four Daughters (documentario) di Kaouther Ben Hania (Tunisia) 20 Days in Mariupol (...Francisco Roig, Juan Carlos Ferrero, Carlos Moya, Fernando Vicente, Galo Blanco, Alex Corretja, Pere Riba, David Ferrer e via dicendo.Lo specialista dei reality ha deciso di rimettersi in gioco e prenderà parte al GF spagnolo insieme a Elena Rodríguez, madre di Adara Molinero, ex di Gianmarco ...