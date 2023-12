Sony annuncia la data di uscita di Wolfs | con star Clooney e Pitt | e del nuovo film con Johansson e Tatum

ha svelato la data di uscita di alcuni film in arrivo nel 2024, tra cui il progetto in passato intitolato Project Artemis , con star Scarlett Johansson e Channing Tatum, e Wolfs , con ...A pochi giorni dalla fine dell'anno, Itsrightil rinnovo degli accordi con Rai. L'intesa riguarda il rilascio delle licenze relative all' ...Fimi hanno annunciato la firma dell'accordo con...Nel 2024 arriveranno sugli schermi il nuovo film con star Scarlett Johansson e Channing Tatum, privo di un titolo ufficiale, e Wolfs con protagonisti George Clooney e Brad Pitt, ecco la data di uscita ...Con un post pubblicato su Facebook, First Contact Entertainment, studio della serie VR Firewall e Solaris Offworld Combat, ha annunciato che chiuderà alla fine di dicembre dopo quasi 8 anni di ...