Sono sola a Natale | niente ragazzo | niente amici | dovrò stare in famiglia

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Che noia mortale le feste in! Quei rituali che si ripetono tali e quali ogni anno, gli auguri di convenienza, gli abbracci senza stringersi, il ragù che bolle, la nonna che borbotta, nostro padre che guarda la tv fingendo di non guardarla, nostra madre che nello stesso momento apparecchia, legge la chat delle amiche, controlla l’arrosto, ci sibila di piantarla dial cell e sgrida nostro fratello incollato alla play, i parenti impiccioni che ci tartassano di domande, l’amica dicon la figlia geniale che è sempre più brava di noi… Che tortura! Come sopravvivere a tutto questo (se oltretutto si è anche un po’ tristi)? Strategia “un giorno da good girl” D’altronde possiamo farci qualcosa, ormai, se siamo sole, senzae incastrate nelfamiliare? No. Non possiamo fuggire, ...

In merito alle altre attività, cioè del campagna e 3D ho unaparola: 'Bravi ragazzi!'". Per il 2023, dunque, gli Oscar da assegnare, per Scarzella,due: "Il primo a tutto il settore ...In merito alle altre attività, cioè del campagna e 3D ho unaparola: 'Bravi ragazzi!''. Per il 2023, dunque, gli Oscar da assegnare, per Scarzella,due: 'Il primo a tutto il settore ...Ecco quali dimensioni considerare se dovete comprare una cucina nuova: dall'altezza alla profondità dei pensili agli elettrodomestici.Francisco Roig, Juan Carlos Ferrero, Carlos Moya, Fernando Vicente, Galo Blanco, Alex Corretja, Pere Riba, David Ferrer e via dicendo.