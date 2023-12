Sonego e la scelta a sorpresa | ' Ho deciso | ci vado' Ecco cosa farà

(Di venerdì 22 dicembre 2023) TORINO - Ci sarà anche Lorenzo Soneg o allo stadio Grande Torino per assistere a Torino - Udinese , partita in programma domani (sabato) alle 15. Con un videomessaggio pubblicato sui social il club ...

"Sarò allo stadio a fare il tifo per il Toro, dovete esserci tutti perché è importante" , queste le parole al pubblico ...

Torino-Udinese, allo stadio c'è un ospite d'eccezione: Lorenzo Sonego. Il tennista, fresco vincitore della Coppa Davis e da sempre tifoso del Torino, sarà presente per assistere all'ultimo match ...