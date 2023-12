Sondaggi TP | italiani non credono a “equivoco” della Ferragni

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Penultimoo dell’anno per Termometro Politico. Nella nostra consueta rilevazione settimanale abbiamo chiesto aglidi rispondere su alcuni temi di attualità, a cominciare dallo scandalo del “Pandoro”. L’imprenditrice e influencer è finita nell’occhio del ciclone a causamulta inferta dall’Antitrust alle sue imprese e alla Balocco per pratica commerciale scorretta. Una multa monstre da 1 milione di euro per cui laha provato immediatamente a giustificarsi, sostenendo la sua innocenza. Chiaranon è credibile ed è in malafede secondo il 68,8% del campione La grandissima parte del campione non crede alle parole di Chiara. Per il 24,4% ha ingannato moltiingenui e la colpa ...