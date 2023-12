Sondaggi | super media natalizia | Giorgia Meloni non festeggia Solo un partito cresce

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Un nuovoo condotto da Agi/Youtrend presenta un quadro politico sostanzialmente stabile, ma con due tendenze di segno opposto che coinvolgono il Movimento 5 Stelle (M5S) e la Lega. Ilo mostra che il M5S sembra confermare una traiettoriante, registrando un aumento di quasi un punto percentuale (+0,9%) e attestandosi al 16,5%. Questo incremento è avvenuto nella settimana in cui il leader della Lega,, ha attaccato il M5S riguardo al Mes e ha richiesto un giurì d’onore. Lega va giù, in opposizioneDemocratico è stabile D’altra parte, la Lega registra un calo dello 0,6% e scende al di sotto del 9%, fermandosi all’8,7%. Questo è il dato più basso per la Lega dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, anche se ilha ...

La Supermedia di Youtrend per l’agenzia di stampa Agi è una vera e propria batosta per Elly Schlein . Oltre a confermare la crescita del ... (secoloditalia)

In un contesto politico italiano pre-elettorale, l’aspra competizione per ottenere consensi alle europee 2024 si intensifica, portando in primo ... (thesocialpost)

Un sondaggio pubblicato dal Wall Street Journal segna per la prima volta il sorpasso di Donald Trump su Joe Biden . I consensi per il presidente in ... (ilfattoquotidiano)

Decisivo a inizio campionato, con ilavvio dell'Hellas di Marco Baroni, così come nelle ... ora è dall'estero che stanno arrivandoimportanti. LA LIGA CHIAMA - Due società spagnole si ...Da una parte l'impossibile aggregazione a sinistra, dall'altra quella deia destra. "...rappresentati nelle istituzioni "Oggi viviamo in una società composta da un terzo di ricchi...Netto crollo Lega, grosso salto in avanti per il M5S: i risultati della Supermedia dei sondaggi politici YouTrend per AGI del 21 dicembre.Parliamone, magari a partire dalle stime sull’astensione dei sondaggi che le urne confermano puntualmente. Oltre alla consueta Supermedia di sondaggi per Agi, l’indagine YouTrend ha chiesto agli ...