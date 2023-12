Sondaggi GF 22 Dicembre | chi è il meno amato Le percentuali

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF, idel 222023: Svelato il nome del concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Signorinidal webGF DEL 22: LE- Manca semprealla ventottesima diretta del GF, Reality Show di Canale 5 presentato da Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici, conduttrice del TG e opinionista, e da Rebecca Staffelli, giovane speaker radiofonica e inviata social, che ha ereditato il posto di Giulia Salemi in questa ...

I fatti del 22 Dicembre: strage a Praga, rivoluzione nel calcio, la Camera respinge il Mes

E' il 222023. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • All'...54% promuove il no a Trump del Colorado ma il tycoon cresce del 3 per cento nei&...

Supermedia YouTrend/Agi: FdI al 28,6%

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata deinazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che includerealizzati dal 7 al 20, è stata effettuata il giorno 21sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I...

Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 22 dicembre

Proseguono le trattative per una possibile tregua tra Israele e Hamas. Le fazioni palestinesi e Hamas hanno fatto sapere in un comunicato di non essere disponibili a rilasciare gli ostaggi se prima no ...

I fatti del 22 Dicembre: strage a Praga, rivoluzione nel calcio, la Camera respinge il Mes

E' il 22 Dicembre 2023. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • All’università di Praga David Kozak, uno studente di 24 anni, ha imbracciato un fucile e ha ucciso ...