Slalom maschile Madonna di Campiglio 2023 oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

(Di venerdì 22 dicembre 2023) A che ora e come seguire lodidi, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla mitica pista ‘3-Tre’ va in scena il secondo appuntamento della stagione tra i pali stretti. Il contingente tricolore potrà contare sulla presenza di sette azzurri: Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Corrado Barbera, Tobias Kastlunger, Tommaso Sala, Simon Maurberger e Alex Vinatzer. L’ultimo podio tricolore risale al 2020, quando Vinatzer fu capace di issarsi al terzo posto, lo stesso agguantato da Gross quatto anni prima. L’ultimo successo di uno sciatore azzurro, invece, risale al 2005 grazie a Giorgio Rocca. SEGUI LALIVE START LIST E PETTORALI DI PARTENZA COPPA DEL MONDO/2024: TAPPE E LOCALITÀ Lo...

Dopo la vittoria in gigante del favoritissimo campione elvetico Marco Odermatt (25 vittorie in Coppa del mondo, 15 in gigante)

Il meteo continua a colpire la Coppa del Mondo maschile di sci alpino . La gara di slalom prevista per la giornata odierna a Val D’Isere è stata ... (oasport)

Il LIVE e la DIRETTA testuale dello Slalom maschile di Madonna di Campiglio 2023, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino.

La start list dellodi Madonna di Campiglio 2023: ecco gli italiani in gara e i pettorali di partenza. Gli azzurri proveranno a centrare la top - 10, ma non sarà facile anche se la pista di casa può dare ...

Quando e come seguire lodi Madonna di Campiglio 2023 , gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino . Sulla mitica pista '3 - Tre' va in scena il secondo appuntamento della stagione tra i pali stretti. ...

Sport in tv oggi (venerdì 22 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 22 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sullo slalom maschile di Madonna di Campiglio, imperdibile gara in notturna sulla 3Tre prima di Natale. Ci saranno a ...

Sci alpino oggi in TV, dove vedere slalom maschile di Madonna di Campiglio: gli orari

L’Italia maschile non vince in slalom dal 5 gennaio 2017 (Moelgg, a Zagabria) mentre per trovare un successo a Madonna di Campiglio bisogna andare indietro nel tempo di 18 anni (Giorgio Rocca nel 2005 ...