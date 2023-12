Slalom maschile Madonna di Campiglio 2023 in tv | data | orario | canale e diretta streaming

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Quando e come seguire lodidi, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla mitica pista ‘3-Tre’ va in scena il secondo appuntamento della stagione tra i pali stretti. Il contingente tricolore potrà contare sulla presenza di sette azzurri: Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Corrado Barbera, Tobias Kastlunger, Tommaso Sala, Simon Maurberger e Alex Vinatzer. L’ultimo podio tricolore risale al 2020, quando Vinatzer fu capace di issarsi al terzo posto, lo stesso agguantato da Gross quatto anni prima. L’ultimo successo di uno sciatore azzurro, invece, risale al 2005 grazie a Giorgio Rocca. COPPA DEL MONDO/2024: TAPPE E LOCALITÀ Lodidi ...

