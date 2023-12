SKY – Mazzarri chiede rinforzi in difesa | ma la dirigenza punta altrove

La sfida del Bentegodi sarà disponibile su ZONA DAZN ,e Tivùsat canale 214 . Infine, alle 20:... Mourinho contro, Roma contro Napoli , uno scontro che promette spettacolo e gol all' ...Aurelio De Laurentiis torna a parlare dell' esonero di Rudi Garcia a favore di Walterin un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport: 'Quando l'ho presentato avrei dovuto dire: 'Ve l'ho presentato, però adesso se ne va', perché mi aveva detto di non conoscere il Napoli e ...Di seguito un estratto delle parole di Gasperini a Sky Sport: “Il Bologna ha fatto cose eccezionali compresa la qualificazione in Coppa Italia a danno dell’Inter. Per noi è un grande test. Non è un av ...Il club azzurro non vuole spendere molto nel mercato di gennaio e riterrebbe prioritario intervenire in altri ruoli.