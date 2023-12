Skicross | Simone Deromedis si ferma ai quarti in gara-2 a San Candido Vince Tchiknavorian

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Siaidi finale il percorso dinella-2 valida per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci freestyle, specialità. Il detentore del titolo iridato ha comunque mostrato dei passi in avanti rispetto alle uscite precedenti, mancando il passaggio in semifinale solo al fotofinish al termine di una prova ben gestita. L’azzurro nello specifico, dopo aver superato gli ottavi posizionandosi al secondo posto alle spalle di Davide Cazzaniga, si è ritrovato ainella stessa batteria del compagno di squadra, sfidando poi il competitivo Youri Duplessis Kergomard e il tedesco Tim Hronek. L’avvio non è brillante e, dopo il tempo di reazione, il nativo di Trento si trova ad inseguire il tedesco e il transalpino, mettendo ...

