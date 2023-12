Singapore | intesa con l’Italia sull’aerospazio

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 22 dicembre 2023) In occasione della terza Giornata Nazionale dello Spazio, celebrata in tutto il mondo per commemorare il lancio storico del primo satellite italiano, San Marco 1, avvenuto il 15 dicembre 1964, si è tenuto un significativo incontro presso la sala Italia dell’ambasciata Italiana adi cui l’Ambasciatore Dante Brandi . La sessione è stata inaugurata da Nicola Bianchi, addetto scientifico, seguito dai saluti di benvenuto del vice capo missione, Fabio Conte. Quest’ultimo ha enfatizzato il vasto potenziale dello spazio come ambito per consolidare le relazioni economiche e accademiche tra Italia e, auspicando un incremento della collaborazione spaziale tra i due Paesi, soprattutto in vista del prossimo Programma Esecutivo programmato per il Triennio 2026-2028. Durante l’evento, sono stati proiettati diversi video che illustrano l’impegno ...