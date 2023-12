Sindrome di Cushing nel cane | cos’è | come riconoscerla e affrontarla

Leggi su dilei

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il morbo – o– diè una delle malattie endocrine più frequenti nele consiste nell’aumentata concentrazione di cortisolo nel sangue. Tale ormone è prodotto dalle ghiandole surrenali, situate in prossimità dei reni, e agisce regolando la pressione sanguigna, il bilancio elettrolitico, il metabolismo e il sistema immunitario. Nonostante tale patologia sia più frequente in soggetti tra i 10 e gli 11 anni, può essere riscontrata anche in cani più giovani, in virtù di una predisposizione genetica. I bassotti, infatti, incorrono più facilmente dei cani di altre razze in questa malattia. Quali sono le cause delladi? Nella maggior parte dei casi, all’origine di questaviene diagnosticato un tumore all’ipofisi. Si tratta, generalmente, di una ...