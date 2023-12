Sicilia | emendamento M5S | ' esenzione sanzioni e interessi per pagamenti bolli arretrati'

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Palermo, 22 dic. (Adnkronos) -per idel bollo auto la cui scadenza era prevista tra il'1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2022, purché il versamento sia effettuato entro il 30 giugno 2024. Lo prevede unapprovato oggi dall'aula a firma della deputata M5S Roberta Schillaci. “Questa norma – dice la deputata – consente ai cittadini di mettersi in regola coiin un momento veramente difficile per le famiglie, alle prese con caro carrello, caro bollette e con stipendi fermi da anni e al contempo, come tutte le tasse, consente l'erogazione di servizi alla collettività. La norma, inoltre, apre la strada ad ulteriori benefici a chi si mette in regola e provvede alla domiciliazione bancaria”.

