Sicilia | Editoria | dalla Regione contributi a fondo perduto per edicole e agenzie di distribuzione

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Palermo, 22 dic. (Adnkronos) - Lana ha destinato 5 milioni di euro dirivolti adie stampa per far fronte alla crisi economica causatapandemia da Covid-19. Le risorse provengono dai fondi del Piano di sviluppo e coesione. Sul sito web dell'Irfis sono stati pubblicati gli avvisi per accedere alle agevolazioni. "Il governo regionale - afferma il presidente della, Renato Schifani - ha dato il via a una misura attesa per sostenere un settore strategico della nostra economia. Si tratta di un comparto che da qualche anno vive una situazione di difficoltà che si è acuita durante l'emergenza sanitaria. Anche in questo caso, attraverso ...