“Si sono baciati!” Uomini e Donne | Alessandro Vicinanza e la bella dama sono stati scoperti

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 22 dicembre 2023)beccato a baciarsi con la. Negli ultimi giorni ha fatto discutere il ritorno nello studio del dating show di Ida Platano e. I due silasciati, male, e non perdono occasione per lanciarsi frecciate e critiche. Proprio nella puntata di oggi venerdì 22 dicembre il cavaliere ha fatto pesanti rivelazioni sul comportamento dell’ex. Il pubblico sembra essere tutto dalla parte diche, in ogni caso, non fa parlare di sé solo per il suo rapporto ormai deteriorato con Ida. Il cavaliere sta facendo un suo percorso all’interno del programma. Inizialmente il suo interesse si è rivolto a Roberta Di Padua, ma adesso sembra che sia successo qualcosa di ...