Si ribalta e finisce nel fossato | 49enne salva per miracolo

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGrave incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, sulla strada provinciale che collega i comuni irpini di Taurano e Monteforte Irpino. Un’auto condotta da unadiretta a Marzano di Nola ha sbandato e dopo essere finita fuori strada si èta. È stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita in ospedale a Nola (Napoli). Ha subito contusioni ed escoriazione senza ulteriori e più gravi conseguenze. Per recuperare l’auto incidentata e e mettere in sicurezza la zona, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato un’autogru del Distaccamento provinciale di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.