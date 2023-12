Shock alla scuola di Roma | ladri rubano nella notte l’Albero di Natale dell’Ugo Bartolomei

The Athletic scrive della vittoria di ieri sera del Milan sul Newcastle. Una vittoria che non permette alla squadra di Pioli di approdare agli ... (ilnapolista)

Sono infatti almeno una ventina i casi segnalati negli ultimi 15 giorniPolizia di Stato ... generando subito nell'anziano una sorta di timore; poi la notizia: il figlio o la figlia avrebbe ...Sul suo profilo Threads, il nuovo social di Meta, Cherubini ha taggato due persone sotto un memerivolto a Giulia Cecchettin, che risalirebbenotte tra il 21 e il 22 dicembre. Nel post c'...Con il 40% di sconto, è un vero peccato non portare a casa questa spettacolare felpa Adidas. Felpata e calda, è l’ideale per la stagione invernale. In promozione su Amazon, puoi portarla a casa a 23€ ...Scoperta shock in una scuola di Roma: all'elementare "Ugo Bartolomei" del quartiere Trieste, ladri rubano l'Albero di Natale.