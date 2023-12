Shazam - La furia degli Dei | nuova avventura supereroica su Sky Cinema e streaming NOW

Leggi su digital-news

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Torna con unail teenager supereroe Billy Batson, alias, protagonista dell’irriverente blockbuster targato DC ComicsDÈI, in prima tv su Sky venerdì 22 dicembre alle 21.15 su SkyUno, insu NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.Il film, sequel di! vede ancora David F. Sandberg alla regia. Con lui tornano anche i protagonisti Zachary Levi, nel ruolo di, Asher Angel, che torna ad interpretare Billy Batson. A loro si uniscono le new entry Rachel Zegler, Lucy Liu e Helen Mirren. Il film è scritto da Henry Gayden e Chris Morgan; Il personaggio di ‘!’ è stato creato da Bill Parker e ...