“Servizio idrico mal gestito” | la Corte dei Conti contesta danni per 90 milioni di euro a 13 tra politici e amministratori | c’è anche Caldoro

(Di venerdì 22 dicembre 2023) La Gori spa, la società mista che sforna le bollette dell’acqua in 74 comuni tra le province di Napoli e Salerno, ora trema. Si concretizzano in un atto giudiziario accuse e rilievi che da anni vengono avanzate dalle associazioni locali che reclamano il ritorno a una gestione completamente pubblica del. Ladeidella Campania ha infattito a Gori “a titolo doloso” 90didi danno erariale. Motivo: secondo l’invito a dedurre firmato dai pm contabili Flavia Del Grosso e Davide Vitale, avrebbe incassato dall’utenza la tariffa dele deldi depurazione, senza minimamente realizzare ilintegrato – ...

'La mia Giunta - ha curato, con il massimo scrupolo e la consueta trasparenza, la problematica del, nata in anni lontani e proseguita, nel suo evolversi, con altri atti adottati dalla ...Napoli . 'In relazione all'invito a dedurre notificato oggi dalla Guardia di Finanza di Napoli circa la 'irregolare gestione delintegrato in 76 comuni delle province di Napoli e Salerno', Gori fornirà tutti gli elementi alla Procura della Corte dei Conti al fine di chiarire i fatti e confermare il corretto ...