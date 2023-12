Serie C | scontri in Casertana-Foggia | 10 i denunciati

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 dicembre 2023) InC non sono passati inosservati i disordini e glinel match fracon le forze dell’ordine che hanno deciso di approfondire la questione e di denunciare 10 tifosi che si sono resi protagonisti dei disordini. La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato all’Autorità giudiziaria dieci tifosi coinvolti nei tafferugli avvenuti nel corso dell’incontro, disputato il 4 dicembre 2023 presso lo Stadio “A. Pinto” di Caserta, valevole per il campionato di Lega Pro. Nel corso della partita, frange di entrambe le tifosi sono rese protagoniste di gravi comportamenti, pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, avvenuti in particolare nel corso dell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, che hanno determinato la ...