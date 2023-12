Serie C 2023 2024 | il Padova non si ferma | 1-0 alla Triestina

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Terza vittoria consecutiva per ilche nel girone A diC batte 1-0 unain 10 uomini dal 72? per rosso a Redan. Una rete di Liguori al 56? regala i tre puntisquadra di Vincenzo Torrente che sale a quota 43 punti, a -4 dal Mantova capolista. Vittoria di misura anche per il Vicenza che supera l’Alessandria grazie al gol di Pellegrini al 61?. Nel girone B vincono Carrarese e Gubbio rispettivamente contro Pontedera (2-1) e Rimini (2-1). Di Gennaro (30?) e Panico (96?) permettono ai marmiferi di salire a 34 punti in classifica, dieci in più del Gubbio che si gode una boccata d’ossigeno grazie ai gol di Di Massimo (10?) e Udoh (81?). Nel girone C c’è la vittoria dell’Avellino che batte 1-0 il Crotone con la rete di Patierno all’11’. Una doppietta di Bifulco (22? e 73?) permette al Taranto di ...