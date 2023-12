Serie A – Salernitana-Milan 2-2 | Jovic firma il gol del pareggio! | LIVE NEWS

Si sono disputate quattro partite valide per la 17ma giornata della Serie A. Il Milan ha pareggia to con la Salernitana per 2-2: rossoneri in ... (oasport)

SALERNO - Quattro gol, miracoli e papere, sogni e illusioni.- Milan regala emozioni, ma alla fine le due squadre trovano soltanto un punto . Il verdetto del campo è legittimo, il finale è infuocato con tanto di rissa tra le ...Al 18' del secondo tempo di- Milan la gara si infiamma grazie alla rocambolesca rete del 2 - 1 dei campani firmata da Candreva . Il tiro del centrocampista ex Inter è il punto terminale di un'azione segnata da un ...Una serata che poteva essere perfetta, una serata che in parte comunque rilancia la Salernitana. Ma in attesa delle conferme che dovranno arrivare già sabato prossimo, i granata si tengono molto ...All'Arechi tra Salernitana e Milan finisce 2-2. I rossoneri raccolgono un punto in extremis davanti agli occhi di Ibrahimovic, alla sua prima in tribuna nel suo nuovo ruolo. Il primo tempo è ...