Serie A – Salernitana-Milan 2-2 | altro frustrante pareggio | LIVE NEWS

...dellaA La 17giornata si è aperta con la vittoria della Lazio a Empoli e il successo del Genoa al Mapei sul Sassuolo. Frena il Milan che guadagna un punto in extremis in casa della, ...- Milan, ecco il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di venerdì 22 dicembre diA, con gli episodi da moviola e le pagelle. Ladi Pippo Inzaghi, ultima in classifica, ospita il Milan di Pioli per l'anticipo della diciassettesima giornata diA. Pioli cerca ...E, pochi secondi dopo, la rete del vantaggio avversario. È quanto accaduto al 18' della ripresa di Salernitana-Milan, match della 17ma giornata di Serie A in programma allo stadio Arechi. Una doppia ...Il Milan passa in svantaggio a Salerno con un gol di Candreva che segna (ma è una papera di Maignan) mentre Tomori è infortunato a terra: per il difensore un… Leggi ...