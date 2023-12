Serie A | Lazio ok contro l’Empoli ma Immobile ko | colpo esterno del Genoa

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Vincere prima di Natale ha un sapore ancora più dolce. Lo sanno beneche in un particolare venerdì diA si portano a casa 3 punti importanti e regalano ai rispettivi tifosi una piccola, grande, gioia sotto l’albero della 17ª Giornata diA. Empoli-0-2 Vittoria importante per lache riesce a rifilare 2 reti alnonostante il ko di. Il bomber biancoceleste ha dovuto lasciare il campo per infortunio al 22?, al suo posto Castellanos. Il risultato era già sullo 0-1 grazie al gol di Guendouzi al 9? minuto di gioco. A chiudere i conti ci ha pensato Zaccagni al 67?.che agguanta la Roma a quota 25 in attesa della sfida fra i giallorossi e il Napoli. Sassuolo-...