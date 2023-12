Serie A | Jovic salva il Milan con la Salernitana | la Fiorentina sogna l’Europa | CLASSIFICA

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il venerdì della 17ª Giornata diA si chiude con altre due gare serali giocate in contemporanea. Nella prima ilsiper un soffio a Salerno contro l’ex Pippo Inzaghi, in rete ancora, il bomber di scorta. Nella seconda laraccoglie 3 punti pesantissimi in ottica Europa.2-2 Rollercoaster all’Arechi di Salerno. Quattro gol, ribaltamenti nel punteggio e un pari che scontenta entrambe. Lasi tiene stretto un punto prezioso ottenuto contro il, ma fino ai minuti di recuperova il bottino pieno. Le reti di Fazio e Candreva avevano ribaltato il gol iniziale di Tomori. Nel finale, bomber di scorta dei rossoneri, risulta ancora ...

Il Milan resta terzo in classifica con 33 punti Un gol dial 90' evita al Milan il ko in trasferta con la Salernitana. Sotto gli occhi di Ibrahimovic in ...della 17/a giornata diA. I ...I padroni di casa ribaltano la partita con le reti di Fazio e Candreva, poi il pari di. I migliori e i peggiori del match nelle pagelle di Dario ...Ma come si dice in questi casi, la rimonta è appena cominciata. Jovic nel finale ammutolisce l’Arechi: nonostante l’infortunio rimediato da Dia al 48’ e grazie anche al miracolo di Costil al 60’ su ...La squadra di Pioli trova il 2-2 al 90' grazie a Jovic. Nell'altra gara, la Fiorentina batte il Monza 0-1 in trasferta e si lancia in piena zona Champions, al quarto posto in classifica a -3 dal Milan ...