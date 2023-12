Serie A | il messaggio misterioso di Agnelli mentre la Juventus tace

Milano, 25 nov.(Adnkronos) - In occasione della giornata Internazionale per l'eliminazione della Violenza contro le donne , la Lega di serie B ha ... (liberoquotidiano)

Juve - un messaggio dalla Serie B : 'Tornare a Torino? Sì - ci spero'

Tra i tanti giovani in prestito in giro per l'Italia la Juventus sta monitorando anche Tommaso Barbieri, ex Novara e 9 presenze quest'anno... (calciomercato)