Serie A | Cesc Fbregas smette di essere il primo allenatore del Como finché non avrà la licenza

(Di venerdì 22 dicembre 2023) 2023-12-20 14:02:33 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: QChe fino all’ultima sconfitta (contro il Brescia), ilresta terzo inB e su un percorso ottimale. Dal 2024, però, cambierà nuovamente… almeno ufficialmente.si fa da parte al termine dei 30 giorni di esonero concessi dalla Federcalcio. Lo spagnolo dovrà completare il corso e ottenere la(lo farà in Inghilterra, riferisce ‘Sky’) per poter apparire come ‘capo’ nel calcio professionistico. Per questo motivo il direttivo si è mosso per cercare unconche possa ‘supportare’ il Campione del Mondo. La scelta è ...

"Il Lecce non ha rubato nulla, ma il Frosinone non ha demeritato", dice il tecnico dei ciociari LECCE - "Il Lecce ha concretizzato ciò che ha creato, ... (247.libero)

"Il Lecce non ha rubato nulla, ma il Frosinone non ha demeritato", dice il tecnico dei ciociari LECCE - "Il Lecce ha concretizzato ciò che ha ... (ilgiornaleditalia)

Questa volta però il destino del Palermo si incontrerà conFabregas, perno della Spagna degli ... Il matrimonio tra Fabregas e unaB di magnati internazionali, dove era appena sbarcato con il ...Commenta per primo La deroga per far allenareFabregas è in scadenza, così il Como trova una soluzione tampone. Il club lombardo (B) ha annunciato l'arrivo in panchina dell'ex direttore tecnico della nazionale del Marocco e del Galles, ...Sandro Stemperini, procuratore di Matteo Brunori, ha rilasciato un’intervista a “Numero-diez.com” parlando del Capitano del Palermo. Ecco un estratto: «Anzitutto c’è da dire che da quando è arrivato a ...Alla vigilia di Como-Palermo, match della 18^ giornata del campionato di Serie B, l’allenatore dei lariani Cesc Fabregas presenta la gara intervenendo ai microfoni dei giornalisti presenti in conferen ...