Serie A 2023 24 - Diretta DAZN 17a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Venerdì 22 dicembresi prospetta un'entusiasmante serata calcistica con gli anticipi della 17adiA. Alle 18:00, Maria Pia Beltran guiderà "ZonaA", un programma imperdibile per gli appassionati, offrendo una copertura completa delle partite della domenica pomeriggio. Le telecronache di Tommaso Turci per Sassuolo-Genoa e Andrea Calogero per Empoli-Lazio susaranno la chiave per non perdere nessuna azione. Alle 18:30, due sfide coinvolgenti: Empoli affronta la Lazio, e Sassuolo si scontra con il Genoa. Riccardo Mancini e Massimo Gobbi saranno ai microfoni per raccontare gli sviluppi di Empoli-Lazio, mentre Alessandro Iori e Alessio De Giuseppe seguiranno da vicino la partita tra Sassuolo e Genoa. La Lazio, lontano dall'Olimpico, cerca di riscattare un rendimento deludente, ...