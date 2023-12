Sergio Rico parla del coma | “Ricordo un sogno in cui incontravo il mio defunto padre”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) “rdo solo un. C’erano due strade, andavo in una direzione e vidi mionell’altra. Lo chiamavo ‘papà, papà!’, “Ma non mi ha risposto. Ne hoto con amici che si dedicano alla psicologia e quello che mi hanno detto è che non era ancora il mio momento.”, a distanza di mesi dal ritorno a casa dopo ilin seguito a una caduta da cavallo,rda ai microfoni di Dazn Spagna i momenti difficili. Tra le sue testimonianze colpisce uno dei suoi unicirdi lucidi:Ramos era al suo fianco. “Era un FaceTime cone ho iniziato are con lui. Gli dicevo che quella mattina ero stato al supermercato e che avevo conosciuto i suoi genitori. ...

... in generale in loro assenza: Presnel Kimpembe, Marquinhos, Thiago Silva e Angel Di Maria, Dani Alves, Eric Maxim Choupo - Moting,e Mauro Icardi. Una lista lunga che mette in luce un ..., estremo difensore del PSG reduce da un gravissimo incidente e dal susseguente coma, ha espresso il desiderio di tornare in campo Il rischio dramma sfiorato lo scorso maggio, in seguito ad ...Sergio Rico, estremo difensore del PSG reduce da un gravissimo incidente e dal susseguente coma, ha espresso il desiderio di tornare in campo Il rischio dramma sfiorato lo scorso maggio, in seguito ad ...È tornato il sereno in casa Rico. La partita più importante è stata cinta e ora il portiere sogna in grande. Fissato il prossimo obiettivo ...