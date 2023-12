Sequestrati dalle Fiamme Gialle pontine oltre 600 fuochi artificiali illegali Denunciata una persona

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Pubblicato il 22 Dicembre, 2023 Con l’approssimarsi delle festività natalizie, la Guardia di finanza di Latina nell’ottica anzitutto di tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini, nonché di prevenire incidenti e/o danni a beni pubblici o privati, ha messo in atto un potenziamento del dispositivo di contrasto su scala provinciale alla detenzione e alla vendita illecita di materiale esplodente e giochi pirotecnici pericolosi. In tale ambito, i finanzieri del Gruppo di Latina, a seguito di autonoma attività informativa e di successivi riscontri dinamici quali appostamenti e osservazioni, ha individuato e sottoposto a sequestro un elevato quantitativo di prodotti pirotecnici non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e comunitaria, pubblicizzati e proposti per la vendita su piattaforme social in assenza delle previste autorizzazioni e a prezzi ...