Sentenza Superlega | analisi dei passaggi di una svolta epocale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 dicembre 2023) In una tranquilla mattinata di dicembre, con le ultime corse ai regali in vista delle festività natalizie, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha deciso a suo modo di fare un regalo alla comunità calcistica europea. Poi se questo regalo sia apprezzato o meno, sta ad ognuno di noi. Di fatto però laprodotta ieri ha avuto come iniziale conseguenza il sapore di unaper il mondo del pallone. Dopo due anni di tira e molla tra la UEFA, spalleggiata ovviamente dalla FIFA, e la nascente, è stato stabilito che la creazione di nuovi campionati calcistici a livello europeo è possibile, ma soprattutto sarà possibile farlo senza che questi vengano riconosciuti dalla stessa UEFA. Si chiude così una parte cospicua della storia del calcio che ha visto questo organo europeo esercitare un ...