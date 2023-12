Secondo voi chi è il personaggio dell' anno?

... il profeta demente, figura miliare della spiritualità russa, in oltraggio a ogni potere, venerato o egualmente fustigato - dal popolo, che percorre,il duro canone di San Paolo ("chi tra...Trama non certo avvincente, ma che segue l'idea di sana frivolezza di cui,me, potremmo ... spero che sotto il vostro albero, reale o metaforico che sia, abbiate messo dei doni perstessi. ...BIELLA - Il Natale è alle porte e mai come in questo periodo ci sono momenti indimenticabili anche del passato che riemergono numerosi. I presepi A Natale puoi, recita una famosa pubblicità di queste ...La polizia nicaraguense ha arrestato mercoledì 20 dicembre il vescovo di Siuna, mons. Isidoro del Carmen Mora Ortega: è il secondo vescovo essere arrestato dalla dittatura guidata da Daniel Ortega.