Se la strage non è abbastanza strage

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Massacri, stragi, stermini, hanno una funzione omeopatica, una mitridatizzazione, alla rovescia. La superdose, una volta assunta, commemorata e metabolizzata, varrà a far passare senza complicazioni le dosi minori, per ingenti che siano. Cinque giorni fa affogano di colpo in 61, molte donne e molti bambini? E’ un peccato, ma a Lampedusa nel 2013 affogarono in 368 in una sola volta. Sei volte tanti. (Il giorno prima Rishi Sunak, ospite alla festa rmana, aveva dichiarato “insostenibile e immorale” l’afflusso di migranti a Lampedusa). Scriveva ieri Paolo Fallai sul Corriere: “Ci siamo abituati a queste stragi: 61 annegati non sono poi tanti di meno rispetto ai 94 cadaveri restituiti dal mare a febbraio sulla spiaggia calabrese di Cutro”. Vale anche il contrario: 61 sono soltanto i due terzi di quelli di Cutro. E dei 61 non si è potuta occupare la Ocean Viking cui era stato ordinato di ...