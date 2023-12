Scuola | vacanze di Natale al via | si torna l' 8 gennaio - Il calendario di pause ed esami fino a giugno

Ancora pochi giorni e sarà vacanza: inizia per gli studenti lo stop delle lezioni per le festività natalizie. I primi saranno gli studenti ... (orizzontescuola)

Per ladell'infanzia, invece, la domanda resta cartacea. Si fa tutto sulla Piattaforma Unica ... ledi Carnevale. Su questo fronte molte regioni hanno preferito non deliberare, lasciando ......di miglioramento sismico e riqualificazione energetica delladell'infanzia "Muratori", un'opera da circa 3,7 milioni di euro finanziata dal PNRR per 1.490.000 euro. Durante ledi ...Dopo la conferenza stampa di presentazione del progetto “Vacanze Sicure” – fortemente voluto dal ... ideata per contrastare il bullismo e lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle scuole, è stata nel ...Paura al Liceo Scientifico-Linguistico “Agostino Maria De Carlo” di Giugliano in Campania. Il controsoffitto dell’Aula Magna è crollato improvvisamente.