Scomparsa a Pavia | ritrovata a Camaiore | Anastasia Ronchi tornata a casa con i genitori

Per la giovane, che eradove si era trasferita da Viareggio , erano stati ripetuti gli appelli da parte dei familiari fatti sia attraverso la stampa, sia in tv sia sui social. Varie le segnalazioni della ...È stata ritrovata Anastasia Ronchi, la 16ennedalo scorso 13 dicembre. Lo ha reso noto la sorella maggiore Micol, speaker radiofonica dopo i continui appelli via social: 'Non so come stia, non so cosa dice, non so cos'ha fatto ...ROMA – È stata ritrovata e sta bene, Anastasia Ronchi, la sedicenne di Pavia, scomparsa lo scorso 13 dicembre. La ragazza ha chiamato i genitori e ha chiesto loro di andarla a prendere alla stazione d ...Ritrovata Anastasia Ronchi, la 16enne scappata da casa a Pavia il 13 dicembre, sorella della speaker radiofonica Micol che ha reso nota la notizia sui social. Secondo quanto raccontato, Anastasia ...