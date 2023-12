Scienza | identificati dal Mit nuovi antibiotici grazie all’intelligenza artificiale

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Utilizzando l’intelligenza, i ricercatori del Mit identificano una nuova classe di candidati. Questi composti possono uccidere lo Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA), un batterio che causa infezioni mortali. Utilizzando un tipo di intelligenzanota come deep learning , i ricercatori hanno scoperto una classe di composti in grado di uccidere un batterio resistente ai farmaci che ogni anno causa più di 10.000 morti negli Stati Uniti. In uno studio apparso oggi su Nature, i ricercatori hanno dimostrato che questi composti potrebbero uccidere lo Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA) coltivato in una piastra di laboratorio e in due modelli murini di infezione da MRSA. I composti mostrano anche una tossicità molto bassa contro le cellule umane, rendendoli candidati ...