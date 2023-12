Sci freestyle | Coppa del Mondo Moguls | Horishima ed Anthony trionfano a Bakuriani

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Si infiamma la lotta nelladel2023-2024 di sci, specialità. Sulle nevi di, località della Georgia che ha ospitato l’appuntamento numero quattro del circuito, il nipponico Ikumasi è imposto sulla concorrenza, insidiando nella classifica generale il canadese Mikael Kingsbury, oggi piazzatosi al terzo posto. Una grande gara quella dello sciatore giapponese, abile a ottenere 15.08 punti nel time, per poi prendere il largo nell’air (14.53) e tenendo botta nei turns (47.5) chiudendo con il totale di 77.11, due punti in più dello svedese Filip Gravenfors, secondo con 75.81 davanti appunto a Kingsbury che, dopo un buon inizio, ha perso quota nella seconda parte rallentando poi anche nei turns e terminando a 75.21. In virtù di quanto successo ...