Sci alpino | Vinatzer e l’Italia sognano nell’imprevedibile slalom di Madonna di Campiglio

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il trittico italiano della Coppa del Mondo maschile di scisi chiude adi. Dopo la velocità in Val Gardena, i giganti dell’Alta Badia, ora è tempo delloin notturna sulla mitica 3Tre. L’ultima gara prima del Natale, una grandissima ed emozionante classica del Circo Bianco, un appuntamento attesissimo dagli specialisti dei rapid gates. Come sempre inpuò succedere di tutto e il lotto dei favoriti è veramente ampissimo. In stagione finora si è svolto solo unoe in quel di Gurgl è stata l’Austria a dominare con una clamorosa tripletta composta da Manuel Feller (sicuramente tra i favoriti questa sera), Marco Schwarz e Michael Matt. Quella di stasera rappresenta anche una grande occasione proprio per Schwarz per provare il sorpasso in vetta alla ...