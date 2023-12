Sci alpino | slalom Madonna di Campiglio 2023 | risultati e classifica finale | vince Schwarz Vinatzer 22°

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ie ladellospeciale maschile didi, valevole per la Coppa del Mondo/2024 di sci. La vittoria è andata all’austriaco Marco, capace di rimontare con una seconda manche sontuosa andandosi a prendere un successo davvero pesante visto che vale la testa dellagenerale e di quella di specialità. Sul podio con lui anche il francese Clement Noel, in testa a metà gara, e il veterano britannico Dave Ryding che si esalta rimontando dodici posizioni nella seconda manche.cortissima ai piedi del podio, dove restano beffati Haugan, Feller, Kristoffersen e Meillard. In casa Italia serata difficile in occasione della 70° edizione della storica ...

La start list della seconda manche dello slalom maschile di Madonna di Campiglio, valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di. Sul Canalone Miramonti si preannuncia grande spettacolo a partire dalle ore 20:45, quando i primi 30 della prima manche scenderanno in ordine inverso sulla mitica '3Tre' per decretare la ...MADONNA DI CAMPIGLIO (Trento) - Giuliano Razzoli non si è qualificato per la seconda manche dello slalom speciale di Madonna di Campiglio nella Coppa del Mondo di. L'atleta di Sologno di Villa Minozzo, non al meglio della condizione fisica a causa di un'influenza che l'ha colpito nelle ultime ore, è arrivato al traguardo con 2 secondi e 74 centesimi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.51 Nef secondo ad un solo centesimo da Marchant. Ora può fare bene l'austriaco Dominik Raschner (-0.03). 20.50 Ottimo Marchant sul muro, è in testa con 0.2 ...Giuliano Razzoli non è riuscito a qualificarsi alla seconda manche dello slalom di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Il 39enne, sceso con il pettorale ...