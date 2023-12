Sci alpino | Paolo De Chiesa sicuro | “Schwarz sarà una spina nel fianco per Odermatt Se fa 600 punti in slalom…”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Marcoha vinto lo slalom di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. L’austriaco si è imposto sulla pista 3Tre, riuscendo a recuperare ben cinque posizioni nella seconda manche e a battere il francese Clement Noel per 25 centesimi. Il 28enne ha conquistato il primo successo stagionale e il sesto in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, ma soprattutto è balzato in testa alla classifica generale. Il Campione del Mondo di combinata a Cortina d’Ampezzo nel 2021 ha infatti operato il sorpasso nei confronti dello svizzero Marcoe ora vanta ottodi margine nei confronti dell’elvetico. La lotta per la conquista della Sfera di Cristallo si fa più serrata che mai, un regolarista come(che può fare leva su quattro ...

A Natale il re è Marco Schwarz. Che sotto l'albero si confeziona un regalo su misura , ma di quelli che scartare è un piacere: vince sulla 3 - Tre di Madonna di Campiglio e balza al comando della ...Marco Schwarz ha conquistato lo slalom di Madonna di Campiglio , valido per la Coppa del mondo di. Nella 70edizione della prova in notturna sulla pista 3 - Tre , lo svizzero ha chiuso con il tempo di 1.40.51 , rimontando dalla sesta posizione in cui aveva concluso la prima manche. ...Marco Schwarz passerà il Natale in vetta alla generale di Coppa del Mondo. L’austriaco ha conquistato 100 punti vincendo lo slalom in notturna di Madonna di Campiglio e ha spodestato Marco Odermatt, c ...Madonna di Campiglio, 22 dic. -(Adnkronos) - Marco Schwarz vince lo slalom di Madonna di Campiglio e balza in testa alla Coppa del mondo di sci alpino. L'austriaco completa le due manche con il tempo ...