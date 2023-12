Sci alpino | Giuliano Razzoli | “Ho lavorato per questa sera e sono arrivato con l’influenza”

(Di venerdì 22 dicembre 2023)non è riuscito a qualificarsi alla seconda manche dello slalom di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. Il 39enne, sceso con il pettorale numero 31, è andato un po’ in apnea fin dalle prime battute sulla pista 3Tre ed è rimasto fuori dai migliori 30, accusando un ritardo di 2.74 dal francese Clement Noel. Il Campione Olimpico di Vancouver 2020 si è presentato sul Canale Miramonti in condizioni fisiche non perfette, pagando i postumi di un’influenza che gli ha impedito di allenarsi negli ultimi giorni.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Hotutti questi mesi, con in mentepista e queste luci: è triste essercicon ...

