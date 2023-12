Sci alpino | Alex Vinatzer accusa il colpo | “Devo cancellare i brutti ricordi”

(Di venerdì 22 dicembre 2023)non è riuscito a essere protagonista nello slalom maschile di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. L’altoatesino ha commesso troppi errori sui muri: dopo il 13mo tempo nella prima manche, l’azzurro si è peggiorato nella seconda e ha concluso in 22ma posizione con un ritardo di 1.70 dall’austriaco Marco Schwarz. Prestazione purtroppo opaca per il bronzo agli ultimi Mondiali, che proprio sulla pista 3Tre salì sul terzo gradino del podio tre anni fa.ha analizzato mestamente la propria prestazione attraverso i canali federali: “Non ho sciato bene, oggi. È stata dura. Abbiamo molto lavoro da fare, anche a livello di squadra. Personalmenteliberare la testa dai...

A Natale il re è Marco Schwarz. Che sotto l'albero si confeziona un regalo su misura , ma di quelli che scartare è un piacere: vince sulla 3 - Tre di Madonna di Campiglio e balza al comando della ...Marco Schwarz ha conquistato lo slalom di Madonna di Campiglio , valido per la Coppa del mondo di. Nella 70edizione della prova in notturna sulla pista 3 - Tre , lo svizzero ha chiuso con il tempo di 1.40.51 , rimontando dalla sesta posizione in cui aveva concluso la prima manche. ...Marco Schwarz passerà il Natale in vetta alla generale di Coppa del Mondo. L’austriaco ha conquistato 100 punti vincendo lo slalom in notturna di Madonna di Campiglio e ha spodestato Marco Odermatt, c ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.51 Nef secondo ad un solo centesimo da Marchant. Ora può fare bene l'austriaco Dominik Raschner (-0.03). 20.50 Ottimo Marchant sul muro, è in testa con 0.2 ...