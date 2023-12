Schianto in moto | proclamato il lutto cittadino a Grottaminarda

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ statoilper i funerali di Gabriele Pascuccio, il giovane morto nella giornata di giovedì a soli 20 anni in un incidente stradale. Ecco quanto si legge sul profilo social del comune di: “Profondo dolore aper la tragica scomparsa, a seguito di un incidente stradale, del giovane Gabriele. Il Sindaco, l’Amministrazione e l’intero Consiglio Comunale, facendosi portavoce del sentimento di dolore e sconcerto della comunità tutta, esprimono vicinanza e cordoglio alla famiglia Pascuccio ed alla Consigliera Franca Iacoviello. Per il giorno dei funerali saràil”. Tragedia di Natale: 20enne muore in un incidente L'articolo proviene da ...