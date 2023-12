Scaroni | «Superlega?Non ci si può esprimere sulla base di un comunicato di venti righe»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il presidente del Milan Paoloha parlato al tg1 della sentenza della Corte Europea sul monopolio della uefa epossibilità di entrare a far parte del progetto della Superlega. «Io intanto ho letto unstampa diche non è unasufficiente perle opinioni definitive. Abbiamo cominciato un processo per confrontarci con tutti gli organismi a cominciare dalla Lega, abbiamo avuto un consiglio d’amministrazione della Lega proprio oggi pomeriggio ma è troppo presto perle opinioni»quindi non chiude alla Superlega, come hanno fatto invece Roma e Inter. Per De Laurentiis, patron del Napoli, la sentenza della Corte europea costituisce un cambiamento epocale: De Laurentiis, la ...