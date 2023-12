Sbilancio di fine anno del Comune di Arezzo

Come Lewandowski, più vicino però alladella carriera, anche se continuerà fino in fondo. E' ... Non mi, sarà di certo un grande spettacolo" Dopo l'esperienza a Lione, la tenterebbe un ..."Vorrei allacapire se stiamo votando un atto diverso da quello che arriverà in Consiglio". ... abbiamo già iniziato con Estar e continueremo sulla strada tracciata, visto che lodella ...Dopo questo via libera finale ora del testo si occuperà l'Aula della Camera ... emendamento che sostituisce interamente la prima parte del testo della Manovra di bilancio 2024. Votazione che ha fatto ...Conferenza di fine anno all’ASP di Ragusa ... durante la conferenza stampa coi giornalisti in cui ha illustrato il bilancio di un anno d’attività. Russo si è soffermato sulle problematiche del 118: ...